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Jornal Diário de Suzano - 14/04/2026
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Polícia

Homem é preso após tentar roubar loja de chocolates em Salesópolis

Após verificar o sistema de monitoramento da loja, foi feito patrulhamento com vistas, conseguindo localizar e prender o infrator

14 abril 2026 - 09h24Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de SalesópolisDiante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Salesópolis - (Foto: Reprodução / Google Street View)

Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (13), suspeito de tentar roubar uma loja de chocolates, na Praça João Menendes, em Salesópolis. Segundo a polícia, ao chegar no local, ele já havia fugido para local desconhecido.

Após verificar o sistema de monitoramento da loja, foi feito patrulhamento com vistas, conseguindo localizar e prender o infrator. 

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Salesópolis, onde foi dada ciência ao delegado de polícia de plantão. A vítima, a proprietária do estabelecimento, compareceu ao local e reconheceu o autor, que permaneceu preso à disposição da Justiça.

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