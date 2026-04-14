Homem é preso após tentar roubar loja de chocolates em Salesópolis

Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (13), suspeito de tentar roubar uma loja de chocolates, na Praça João Menendes, em Salesópolis. Segundo a polícia, ao chegar no local, ele já havia fugido para local desconhecido.

Após verificar o sistema de monitoramento da loja, foi feito patrulhamento com vistas, conseguindo localizar e prender o infrator.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Salesópolis, onde foi dada ciência ao delegado de polícia de plantão. A vítima, a proprietária do estabelecimento, compareceu ao local e reconheceu o autor, que permaneceu preso à disposição da Justiça.