Homem é preso e 26,5 kg de drogas apreendidas em Itaquá

Um homem foi preso em flagrante e 26,5 kg de entorpecentes foram apreendidos nesta segunda-feira (13), em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), a ocorrência aconteceu após tentativa de abordagem a um carro que desobedeceu à ordem de parada.
Depois de um breve acompanhamento, o condutor foi interceptado após cerco com apoio de outras viaturas. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado no veículo, a investigação levou os policiais até um apartamento de onde o suspeito havia saído.
No local, com a porta destrancada e forte odor de drogas, foram localizados 26,5 kg de entorpecentes, além de porções prontas para venda, balança de precisão e equipamentos para embalo. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão e requisitou perícia no imóvel.