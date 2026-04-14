terça 14 de abril de 2026

Jornal Diário de Suzano - 14/04/2026
Polícia

Homem é preso e 26,5 kg de drogas apreendidas em Itaquá

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado no carro do suspeito, a investigação levou os policiais até um apartamento de onde ele havia saído, onde estavam os entorpecentes

14 abril 2026 - 10h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foram localizados 26,5 kg de entorpecentesForam localizados 26,5 kg de entorpecentes - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante e 26,5 kg de entorpecentes foram apreendidos nesta segunda-feira (13), em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), a ocorrência aconteceu após tentativa de abordagem a um carro que desobedeceu à ordem de parada.

Depois de um breve acompanhamento, o condutor foi interceptado após cerco com apoio de outras viaturas. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado no veículo, a investigação levou os policiais até um apartamento de onde o suspeito havia saído.

No local, com a porta destrancada e forte odor de drogas, foram localizados 26,5 kg de entorpecentes, além de porções prontas para venda, balança de precisão e equipamentos para embalo. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão e requisitou perícia no imóvel.

