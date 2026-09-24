Caminhão tomba na Ayrton Senna, em Guararema

Um caminhão tombou, por volta das 11h50 desta quarta-feira (23), na rodovia Ayrton Senna, em Guararema. Segundo a Ecovias Leste Paulista, responsável pela via, o acidente foi na altura do km 57, sentido capital.

A concessionária informou que a ocorrência teve uma vítima leve. Já de acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas por ambulâncias da Ecopistas.

Em vídeos nas redes sociais é possível perceber tráfego lento no trecho por conta do acidente. As imagens mostram vários carros parados depois da sinalização na via com cones de trânsito.