Segurança Cidadã registra aumento de 173% nas ações contra perturbação de sossego

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã apresentou nesta terça-feira (22/09) o balanço do trabalho no 2º quadrimestre deste ano durante audiência organizada pela Câmara, destacando que, entre maio e agosto, a Guarda Civil Municipal (GCM) registrou aumento de 173% nas ações contra perturbação sossego ao se comparar os números assinalados no mesmo período do ano passado. De 2025 para 2026, os atendimentos saltaram de 237 para 649.

As informações foram compartilhadas pelo assessor estratégico da pasta, Marcelo Miyasaki, que estava acompanhado do subcomandante da GCM, Antônio Marceno; do diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler; do GCM Classe Distinta, Marcos Bragança e da assessora Dayane Indiara. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Segurança Pública, o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; e também participaram o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama; e o vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira.

Nesta oportunidade, foi demonstrado que o reforço da atuação contra a perturbação de sossego foi viabilizada pelas operações “Cidade e Ordem”, que alcançaram, entre outras localidades, Jardim Colorado, Jardim Maitê, Jardim Campestre, Recreio Santa Rita, Parque Buenos Aires, Chácara Ceres, Jardim Nazareth, Jardim Luella, Jardim Silvestre, Jardim Colorado, Jardim Maitê, Vila Urupês, Jardim Imperador, Jardim Modelo Jardim Casa Branca e Miguel Badra, além da região central.

A audiência também abordou os dados gerais relacionadas à atuação integrada de cada um dos grupamentos no período, que totalizaram 2.213 ocorrências, 4.329 rondas escolares e 57 ocorrências ambientais para resgate e apreensão de animais, além do combate ao tráfico de entorpecentes, com 58 ocorrências desta natureza, que garantiram 27 prisões em flagrante e apreensão de R$ 5.567, além de 69 quilos de drogas, que estavam distribuídas em 27 mil porções.

No período, o trabalho da GCM ainda garantiu a condução de suspeitos para os distritos policiais por conta de tráfico e demais ocorrências, somando 156 pessoas detidas e 96 presos efetivos, além de 31 veículos apreendidos, que estavam em situação irregular ou eram produto de crime. Vale ressaltar que, no comparativo com o mesmo período do ano passado, houve redução de 44,19% no roubo de veículos e 41,75% no furto de veículos.

A apresentação ainda trouxe informações sobre o combate à violência doméstica, cujo trabalho resultou em 15 pessoas detidas relacionadas à lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva, 11 prisões em flagrante e dois presos por descumprimento de medida protetiva, além da captura de um foragido. Para reforçar a conscientização em torno do tema, foi organizada em agosto a 4ª Caminhada da Patrulha Maria da Penha pela Fim da Violência Contra a Mulher.

Durante a audiência, além dos números da GCM, foi demonstrada a atuação da Defesa Civil, que realizou 20 monitoramentos em córrego, 83 vistorias em queda de árvore, 26 vistorias diversas, 38 ações relacionadas ao controle de vetores e vespeiros, 17 verificações em residências que apresentam situação de risco e outras sete em muros que estão nessa condição, além de 17 atendimentos relacionados ao combate a incêndios e queimadas, e 62 referentes a demais chamadas de rotina.

Também neste período, mais cem pessoas foram capacitadas pelo Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs), com temas referentes a alagamentos, enchentes, inundações, fogo em mato, impactos ambientais, primeiros socorros, acidentes domésticos e animais peçonhentos.

O assessor estratégico afirmou que o balanço revela um trabalho desenvolvido com inteligência e eficácia. “Os números mostram que nossa atuação tem alcançado resultados expressivos, garantindo reforço das ações contra perturbação de sossego e combatendo o tráfico de entorpecentes. Nosso patrulhamento tem proporcionado mais proteção às mulheres e às crianças, além de ter garantido mais sensação de segurança a toda a população. Cumprimento os agentes que compõem cada grupamento da GCM e a equipe da Defesa Civil”, declarou Marcelo Miyasaki.