Suspeito de matar homem a tiros em adega se apresenta à polícia e é preso em Mogi

O suspeito de matar um homem a tiros em uma adega de Jundiapeba, foi preso na tarde desta quarta-feira (23) após se apresentar à Polícia Civil, no bairro Vila Vitoria, em Mogi das Cruzes. Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), ele era considerado foragido e tinha prisão temporária decretada pela 2ª Vara Criminal do município.

Após se apresentar à polícia, ele teve a ordem de prisão cumprida e permaneceu à disposição da Justiça. De acordo com a corporação, o suspeito, de 44 anos, havia fugido logo após o crime e a polícia tinha suspeita de que ele tivesse ido para outro estado, possivelmente Minas Gerais.

A ação aconteceu na noite de 29 de junho de 2026, por volta das 19h04, na Avenida Libéria. Segundo as investigações policiais, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo na região do tórax e da cabeça após uma discussão, feita depois de um jogo do Brasil na Copa do Mundo, em uma adega local. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local da agressão.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento do crime.

O mandado de prisão temporária contra o investigado foi concedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes e expedido em 14 de agosto. No entanto, a identificação formal do autor do crime foi concluída pelas autoridades no dia 3 de setembro.