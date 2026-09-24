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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Polícia

Suspeito de matar homem a tiros em adega se apresenta à polícia e é preso em Mogi

Caso aconteceu na noite de 29 de junho de 2026 após uma discussão feita depois de um jogo do Brasil na Copa do Mundo

24 setembro 2026 - 09h07Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Caso aconteceu na noite de 29 de junho de 2026 após uma discussão feita depois de um jogo do Brasil na Copa do MundoCaso aconteceu na noite de 29 de junho de 2026 após uma discussão feita depois de um jogo do Brasil na Copa do Mundo - (Foto: Divulgação / SHPP)

O suspeito de matar um homem a tiros em uma adega de Jundiapeba, foi preso na tarde desta quarta-feira (23) após se apresentar à Polícia Civil, no bairro Vila Vitoria, em Mogi das Cruzes. Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), ele era considerado foragido e tinha prisão temporária decretada pela 2ª Vara Criminal do município.

Após se apresentar à polícia, ele teve a ordem de prisão cumprida e permaneceu à disposição da Justiça. De acordo com a corporação, o suspeito, de 44 anos, havia fugido logo após o crime e a polícia tinha suspeita de que ele tivesse ido para outro estado, possivelmente Minas Gerais.

A ação aconteceu na noite de 29 de junho de 2026, por volta das 19h04, na Avenida Libéria. Segundo as investigações policiais, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo na região do tórax e da cabeça após uma discussão, feita depois de um jogo do Brasil na Copa do Mundo, em uma adega local. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local da agressão.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento do crime.

O mandado de prisão temporária contra o investigado foi concedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes e expedido em 14 de agosto. No entanto, a identificação formal do autor do crime foi concluída pelas autoridades no dia 3 de setembro.

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