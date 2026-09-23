GCM prende homem por tráfico de entorpecentes durante patrulhamento no Jardim Varan

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, prendeu um homem por tráfico de entorpecentes durante patrulhamento realizado na última segunda-feira (21/09), no Jardim Varan. A ocorrência foi registrada na avenida Atlântica e contou com apoio do Comando Força Patrulha (CFP). O caso foi apresentado no 2º Distrito Policial, no bairro Cidade Boa Vista.

A equipe realizava patrulhamento pelas vias do bairro quando, ao se aproximar da avenida Atlântica, percebeu dois indivíduos que, ao notarem a presença da viatura, demonstraram comportamento que chamou a atenção dos agentes. Na sequência, os guardas visualizaram um terceiro homem carregando uma sacola.

Ainda segundo o registro da ocorrência, os agentes acompanharam a movimentação e observaram o momento em que o homem dispensou a sacola em uma lixeira e seguiu rapidamente em direção a uma residência. Antes que entrasse no imóvel, ele foi abordado pelos guardas. Durante a busca pessoal, foram encontrados um aparelho celular e R$ 95 em dinheiro.

A equipe retornou ao local onde havia sido feito o descarte e recolheu a sacola. Em seu interior, foram localizadas substâncias com características semelhantes a entorpecentes. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão por tráfico de entorpecentes e foi encaminhado, junto com os materiais apreendidos, o dinheiro e o aparelho celular, ao 2º Distrito Policial.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a atuação preventiva das equipes durante o patrulhamento e a importância da integração entre os grupamentos da GCM. “O patrulhamento realizado diariamente pela nossa Guarda permite que as equipes estejam presentes nos bairros e atentas às situações que possam representar riscos à população. Neste caso, a percepção dos agentes e a atuação conjunta com outras equipes resultaram na prisão e na apresentação da ocorrência à autoridade policial”, afirmou.