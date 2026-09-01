Carro invade pista contrária e caminhonete tomba após colisão na Mogi-Bertioga

Uma caminhonete tombou, na manhã desta segunda-feira (31), após bater em um carro que veio no sentido contrário da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, em Biritiba-Mirim. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ninguém ficou ferido.

A equipe da Artesp conversou com os motoristas no local para entender o que aconteceu. O condutor do carro informou que precisou frear por causa de um veículo que seguia à frente, mas perdeu o controle da direção, rodou na pista e invadiu a faixa contrária.

Em seguida, o motorista da caminhonete não conseguiu frear a tempo e atingiu um dos lados do carro. Com a colisão, a caminhonete acabou tombando cobre o canteiro lateral da rodovia, na altura do km 80.

Ainda segundo a Artesp, a pista norte ficou interditada às 7h50 por conta da ocorrência, mas foi liberada às 10h03. Os dois veículos foram removidos para um ponto de apoio e a limpeza da via foi concluída.

A Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, informou que durante o bloqueio, foi implantada a operação Pare e Siga. O trecho foi devidamente sinalizado, com monitoramento das equipes operacionais da CNL.