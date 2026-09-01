GCM apreende mais de 2,2 mil porções de drogas em ações no centro expandido

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu mais de 2,2 mil porções de entorpecentes durante duas ocorrências registradas em diferentes pontos do centro expandido da cidade, na última quinta e sexta-feira (27 e 28/08). As ações ocorreram nos bairros Jardim Maitê e Jardim Portugália, sendo que a segunda resultou na localização de mais de 3,5 quilos de substâncias com características de drogas, além de unidades de lança-perfume.

A primeira ocorrência foi registrada na quinta-feira, durante patrulhamento preventivo e ostensivo realizado pela Comando Força Patrulha na estrada do Areião, no Jardim Maitê. Por volta das 11h30, os agentes visualizaram um indivíduo com características suspeitas que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu. Durante o trajeto, ele teria dispensado uma sacola plástica de cor preta.

Os agentes realizaram uma varredura pela região e localizaram o volume. No interior, foram encontradas 38 unidades de crack, 114 de cocaína e 80 de maconha, totalizando 232 unidades. Todo o material foi encaminhado ao Distrito Policial Central.

Já na sexta-feira, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) localizou uma mochila contendo entorpecentes durante patrulhamento pela rua Santa Rosa, no Jardim Portugália. A ocorrência teve início por volta das 22h25, quando os agentes perceberam um forte odor característico de drogas nas proximidades e visualizaram diversas tendas instaladas na região.

Diante da situação, os guardas realizaram uma varredura pelo local e encontraram uma mochila preta. Dentro dela, foram localizadas 923 unidades de cocaína, com peso informado de 940 gramas; 663 unidades de maconha, totalizando 1,8 quilo; 375 unidades de crack, com 253 gramas; e 13 unidades de lança-perfume, com 494 gramas.

Ao todo, os materiais encontrados na ocorrência somaram 1.975 unidades, conforme registrado no relatório da corporação, além de 3,5 quilos de substâncias apreendidas. A equipe apresentou os entorpecentes na DP Central para o registro da ocorrência e adoção das medidas previstas pela autoridade policial.

Somando as duas ações, a GCM retirou de circulação 2.207 unidades de substâncias com características de entorpecentes. O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, parabenizou os agentes pela eficiência.

“Essas ocorrências mostram a importância de manter nossas equipes nas ruas, realizando o patrulhamento preventivo e atuando de maneira estratégica nos diferentes bairros de Suzano. A presença da GCM contribui para a segurança da população e também para a retirada de drogas de circulação. Vamos continuar intensificando esse trabalho, sempre dentro da legalidade e com o compromisso de proteger os moradores”, afirmou.