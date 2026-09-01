Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 01 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Foragido da Justiça é preso dirigindo caminhão roubado em Itaquá

Ele relatou ter recebido R$ 500 para fazer a transferência do veículo entre Itaquá e Poá

01 setembro 2026 - 08h51Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ele relatou ter recebido R$ 500 para fazer a transferência do veículo entre Itaquá e PoáEle relatou ter recebido R$ 500 para fazer a transferência do veículo entre Itaquá e Poá - (Foto: Divulgação)

Um homem procurado pela Justiça foi preso após ser flagrado dirigindo um caminhão roubado, na tarde desta segunda-feira (31), na Rodovia Governador Mário Covas Júnior, em Itaquaquecetuba. Segundo a polícia, ele relatou ter recebido R$ 500 para retirar o veículo de uma garagem no bairro Maria Augusta, em Itaquá, e deixá-lo próximo à rotatória de Poá. O caminhão havia sido roubado na última sexta-feira (28), no bairro Parque Novo Mundo, em São Paulo.

A ocorrência começou após uma equipe policial, que realizava patrulhamento tático, receber informações do sistema de monitoramento sobre um caminhão Volvo, de cor branca, que trafegava no sentido Centro. A placa utilizada no veículo não correspondia ao modelo registrado no sistema Muralha.

Diante das informações, os agentes intensificaram o patrulhamento e localizaram o caminhão. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem ou no interior do veículo. No entanto, os policiais localizaram duas placas com a identificação DNA-3G79.

Questionado, o homem confessou que havia sido pago para retirar o caminhão e fazer a transferência do veículo. Ele foi preso em flagrante por receptação.

Durante a ocorrência, os policiais também constataram que o homem era procurado pela Justiça e possuía um mandado de prisão expedido pelo crime de tráfico de drogas. A pena é até 19 de abril de 2031.

Ele e o caminhão foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba. O foragido permaneceu à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro invade pista contrária e caminhonete tomba após colisão na Mogi-Bertioga
Acidente

Carro invade pista contrária e caminhonete tomba após colisão na Mogi-Bertioga

GCM apreende mais de 2,2 mil porções de drogas em ações no centro expandido
Combate ao tráfico

GCM apreende mais de 2,2 mil porções de drogas em ações no centro expandido

Jovem de 17 anos morre após ser atingida por ônibus na Índio Tibiriçá
Morte no Trânsito

Jovem de 17 anos morre após ser atingida por ônibus na Índio Tibiriçá

PM de folga reage a assalto e mata suspeito na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá
Polícia

PM de folga reage a assalto e mata suspeito na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá

Guarda Civil Municipal e Polícia Militar realizam Operação "Paz Urbana" em diversos bairros de Arujá
Arujá

Guarda Civil Municipal e Polícia Militar realizam Operação "Paz Urbana" em diversos bairros de Arujá

Homem é preso suspeito de agredir companheira com pedaço de madeira em Itaquá
Polícia

Homem é preso suspeito de agredir companheira com pedaço de madeira em Itaquá