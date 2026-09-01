Foragido da Justiça é preso dirigindo caminhão roubado em Itaquá

Um homem procurado pela Justiça foi preso após ser flagrado dirigindo um caminhão roubado, na tarde desta segunda-feira (31), na Rodovia Governador Mário Covas Júnior, em Itaquaquecetuba. Segundo a polícia, ele relatou ter recebido R$ 500 para retirar o veículo de uma garagem no bairro Maria Augusta, em Itaquá, e deixá-lo próximo à rotatória de Poá. O caminhão havia sido roubado na última sexta-feira (28), no bairro Parque Novo Mundo, em São Paulo.

A ocorrência começou após uma equipe policial, que realizava patrulhamento tático, receber informações do sistema de monitoramento sobre um caminhão Volvo, de cor branca, que trafegava no sentido Centro. A placa utilizada no veículo não correspondia ao modelo registrado no sistema Muralha.

Diante das informações, os agentes intensificaram o patrulhamento e localizaram o caminhão. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem ou no interior do veículo. No entanto, os policiais localizaram duas placas com a identificação DNA-3G79.

Questionado, o homem confessou que havia sido pago para retirar o caminhão e fazer a transferência do veículo. Ele foi preso em flagrante por receptação.

Durante a ocorrência, os policiais também constataram que o homem era procurado pela Justiça e possuía um mandado de prisão expedido pelo crime de tráfico de drogas. A pena é até 19 de abril de 2031.

Ele e o caminhão foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba. O foragido permaneceu à disposição da Justiça.