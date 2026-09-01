Jovem de 17 anos morre após ser atingida por ônibus na Índio Tibiriçá

Uma jovem de 17 anos morreu após ser atropelada por um ônibus na Rodovia Índio Tibiriçá (SP 031), na altura do km 53,8, neste sábado (29). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ela estaria na garupa de uma moto, conduzida por um jovem de 18 anos que perdeu o controle e colidiu contra o guardrail.



Ainda segundo a SSP, ambos foram arremessados no sentido oposto da via, quando um ônibus atropelou a jovem. Ela chegou a ser levada ao Hospital Mário Covas, em Santo André, mas não resistiu. Já o rapaz, foi socorrido em estado grave para outro hospital da região.



O Departamento de Estradas e Rodagens (DER), concessionária responsável pela via, informou que recebeu a ocorrência às 6h20 e que houve interdição parcial de uma faixa no mesmo sentido, sem registro de congestionamento. A ocorrência foi encerrada por volta de 8h55. Uma viatura brigadista e uma motocicleta de inspeção da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram encaminhadas ao local para prestar assistência.



O caso foi registrado na delegacia da cidade como homicídio culposo na direção de veículo automotor.



