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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Morte no Trânsito

Jovem de 17 anos morre após ser atingida por ônibus na Índio Tibiriçá

Segundo a SSP, ela estava na garupa de uma motocicleta que perdeu o controle e atingiu o guardail. Ela e o piloto foram arremessados na sentido oposto da via

31 agosto 2026 - 15h17Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Segundo a SSP, ela estava na garupa de uma motocicleta que perdeu o controle e atingiu o guardail. Ela e o piloto foram arremessados na sentido oposto da viaSegundo a SSP, ela estava na garupa de uma motocicleta que perdeu o controle e atingiu o guardail. Ela e o piloto foram arremessados na sentido oposto da via - (Foto: Reprodução/Street View)

Uma jovem de 17 anos morreu após ser atropelada por um ônibus na Rodovia Índio Tibiriçá (SP 031), na altura do km 53,8, neste sábado (29). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ela estaria na garupa de uma moto, conduzida por um jovem de 18 anos que perdeu o controle e colidiu contra o guardrail.

Ainda segundo a SSP, ambos foram arremessados no sentido oposto da via, quando um ônibus atropelou a jovem. Ela chegou a ser levada ao Hospital Mário Covas, em Santo André, mas não resistiu. Já o rapaz, foi socorrido em estado grave para outro hospital da região.
 

O Departamento de Estradas e Rodagens (DER), concessionária responsável pela via, informou que recebeu a ocorrência às 6h20 e que houve interdição parcial de uma faixa no mesmo sentido, sem registro de congestionamento. A ocorrência foi encerrada por volta de 8h55. Uma viatura brigadista e uma motocicleta de inspeção da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram encaminhadas ao local para prestar assistência.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

 

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