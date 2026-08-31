Guarda Civil Municipal e Polícia Militar realizam Operação "Paz Urbana" em diversos bairros de Arujá

Com o objetivo de combater a poluição sonora e garantir o sossego da população, foi realizada, na última sexta-feira (28), a Operação "Paz Urbana". A ação conjunta reuniu equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM) em uma força-tarefa voltada à fiscalização e orientação no município. A ação foi coordenada pelo secretário municipal de Segurança, Washington Adami, pelo secretário-adjunto, Gustavo Marques, o diretor adjunto do Bem-Estar Social, Jeferson Bauer, e pelo comandante da GCM, Oliveira.

As equipes percorreram estabelecimentos comerciais localizados em pontos estratégicos da cidade, incluindo os bairros Jardim Emília, Parque Primavera, Mirante e Parque Rodrigo Barreto, além de toda a extensão da Avenida Amazonas.

Durante as abordagens, 21 comércios e locais de eventos foram vistoriados, e seus proprietários acabaram notificados (advertidos de início, sem a aplicação de multa) sobre os limites legais para a emissão de ruídos e os níveis permitidos de som. A operação também reforçou aos responsáveis os alertas sobre as sanções e penas a que estão sujeitos, em caso de descumprimento das normas vigentes e reincidência nas infrações.