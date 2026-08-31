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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Polícia

Homem é preso suspeito de agredir companheira com pedaço de madeira em Itaquá

Durante a ocorrência, o filho do casal compareceu ao local e informou que agrediu o pai com o objetivo de defender a mãe

31 agosto 2026 - 09h49Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados ao atendimento médico para avaliação e, posteriormente, conduzidas à Delegacia Central de ItaquaquecetubaDiante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados ao atendimento médico para avaliação e, posteriormente, conduzidas à Delegacia Central de Itaquaquecetuba - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, na noite deste sábado (29), suspeito de agredir a companheira com um pedaço de madeira no Jardim Algarve, em Itaquaquecetuba. Segundo a polícia, o homem foi abordado nas proximidades do local, após a vítima apontar a localização à equipe, e apresentava lesões no rosto.

O suspeito negou ter agredido a mulher e alegou que ele foi atacado tanto por ela quanto pelo filho do casal. Em seguida, o filho do casal compareceu ao local e informou que agrediu o pai com o objetivo de defender a mãe.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados ao atendimento médico para avaliação e, posteriormente, conduzidas à Delegacia Central de Itaquaquecetuba.

O caso foi registrado como violência doméstica e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. A mulher e o filho foram liberados após os procedimentos.

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