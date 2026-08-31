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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Polícia

PM de folga reage a assalto e mata suspeito na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá

Policial estava acompanhado da esposa quando foi abordado por cinco homens em três motocicletas

31 agosto 2026 - 13h47Por da Reportagem Local
Ocorrência aconteceu no quilômetro 202 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em ArujáOcorrência aconteceu no quilômetro 202 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Arujá - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um policial militar, de 53 anos, reagiu a um assalto e matou um dos suspeitos, de 22 anos, na tarde deste domingo (30), no quilômetro 202 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Arujá. O agente estava de folga, dirigindo uma motocicleta e acompanhado da esposa quando foi abordado por cinco homens, que estavam em três motos.

Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos anunciaram o assalto e o policial entregou a motocicleta. No entanto, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o agente foi baleado durante a fuga dos suspeitos. O PM reagiu e atingiu um dos homens, que morreu no local.

Os demais envolvidos fugiram e abandonaram a motocicleta do policial. A arma utilizada pelo suspeito foi apreendida e a perícia foi acionada para os trabalhos no local.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Arujá, onde o policial e testemunhas prestaram depoimento. O caso foi registrado como homicídio, legítima defesa e roubo de veículo.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender os demais envolvidos no crime.

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