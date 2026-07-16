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Jornal Diário de Suzano - 16/07/2026
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Polícia

Casal é preso suspeito de participar em desmanche de automóveis em Suzano

Segundo a SSP, um dos suspeitos confessou o delito

16 julho 2026 - 13h16Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Casal é preso suspeito de participar em desmanche de automóveis em SuzanoCasal é preso suspeito de participar em desmanche de automóveis em Suzano - (Foto: Divulgação / PM)

Um homem e uma mulher, de 39 e 34 anos, foram presos suspeitos de envolvimento em desmanche de automóveis na manhã desta terça-feira (15), no Jardim Nazareth, em Suzano. O casal seria dono do imóvel onde o crime acontecia. Um dos suspeitos confessou o delito.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência. No local encontraram e apreenderam dois veículos adulterados, peças de automóveis furtados, e diversas ferramentas utilizadas para o desmanche dos automóveis.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Suzano, onde permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado como receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.