Homem é preso em Biritiba suspeito de aplicar golpe durante test drive em Mogi

Um homem foi preso, na noite desta terça-feira (9), após retirar um carro para test drive em uma revendedora de Mogi das Cruzes e não retornar no horário combinado. O suspeito foi encontrado e preso na rua Dezenove de Novembro, em Biritiba-Mirim.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava patrulhando a região central de Mogi quando foi abordada pelo proprietário da revendedora. Ele informou que um indivíduo se apresentou como “Igor”, posteriormente confirmado ser um nome falso, demonstrou interesse na compra de um Toyota Corolla e saiu com o carro por volta das 13h. O suspeito não retornou com o veículo e deixou de atender ligações e mensagens, levando a vítima a registrar um boletim de ocorrência eletrônico.

Os policiais iniciaram buscas e localizaram o automóvel estacionado em uma rua de Biritiba-Mirim. O carro estava ocupado por várias pessoas e era conduzido por um homem que alegou ter retirado o carro para test drive. Ele afirmou ainda que a mãe faria o pagamento da compra via PIX.

Ao entrar em contato com a mãe do abordado, a PM apurou que ela não tinha qualquer participação na negociação. A mulher informou que o filho costuma usar o nome dela para dar credibilidade a supostas negociações.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Biritiba-Mirim. Após ouvir os envolvidos e analisar os elementos do caso, o delegado ratificou a prisão pelos crimes de estelionato e falsa identidade. O homem ficou preso à disposição da Justiça.