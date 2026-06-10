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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Polícia

PM Rodoviária prende trio e recupera carga hospitalar avaliada em R$ 3 milhões

Motorista mantido refém durante o roubo foi libertado após ação do Tático Ostensivo Rodoviário em Guararema

10 junho 2026 - 08h44Por Agência SP
Um criminoso foi detido e a carga recuperadaUm criminoso foi detido e a carga recuperada - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Polícia Militar Rodoviária prendeu três homens em flagrante por roubo com retenção de vítima e recuperou uma carga de materiais cirúrgicos hospitalares avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões, na tarde desta terça-feira (9). A ação ocorreu em Guararema, na região metropolitana de São Paulo.

O veículo que transportava a carga foi roubado por suspeitos armados, na Rodovia Dom Pedro I, em Jacareí, no interior do estado. Durante a ação, o motorista foi rendido e mantido em um segundo veículo.

Após serem informadas sobre o roubo, as equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) localizaram o veículo, que foi interceptado nas proximidades da praça de pedágio de Guararema. Um criminoso foi detido e a carga recuperada.

Os outros dois suspeitos fugiram levando a vítima. Em seguida, com apoio de outras equipes do TOR, o veículo foi abordado. A dupla foi presa e o motorista libertado.

Após pesquisas, foi constatado que o veículo usado pelos criminosos era roubado e trafegava com placas adulteradas.

O trio foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Guararema, onde o caso foi registrado como roubo de veículo, receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão e entrega de veículo.

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