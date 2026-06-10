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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Polícia

GCM intensifica patrulhamento no Parque Maria Helena, Vila Maluf e Vila Maria de Maggi

Mobilização realizada nesta quarta-feira (10/06) reforçou a presença de agentes em pontos estratégicos, com ações preventivas de fiscalização, abordagens e rondas ostensivas

10 junho 2026 - 16h40Por De Suzano
A ação vem sendo realizada ao longo da semana em locais estratégicos previamente definidos pela corporaçãoA ação vem sendo realizada ao longo da semana em locais estratégicos previamente definidos pela corporação - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou nesta quarta-feira (10/06) mais uma edição da “Operação Visibilidade e Saturação”, que reforçou o patrulhamento preventivo em importantes vias do Parque Maria Helena, Vila Maria de Maggi e Vila Maluf. A ideia é coibir a criminalidade, intensificar a fiscalização e fortalecer a presença ostensiva dos agentes nos bairros atendidos.

A ação vem sendo realizada ao longo da semana em locais estratégicos previamente definidos pela corporação. As equipes atuaram nos cruzamentos da rua Manuel da Silva Ribeiro com a rua Doutor Aniz Fadul; da rua Dr. Prudente de Moraes com a avenida Paul Percy Harris; e da rua Norberto da Silva com a avenida Vereador João Batista Fitipaldi. Além dos pontos de bloqueio e fiscalização, as equipes realizam patrulhamento de saturação nos três bairros.

Durante a operação, os agentes promoveram abordagens preventivas, fiscalização de veículos e rondas ostensivas. A estratégia faz parte do planejamento permanente da pasta para reforçar o monitoramento em diferentes regiões do município, de acordo com análises técnicas e demandas apresentadas pela população.

A “Operação Visibilidade e Saturação” tem sido realizada de forma itinerante em diversos bairros da cidade. A iniciativa também já ocorreu em localidades como Jardim Casa Branca, Cidade Edson, Jardim Colorado, Vila Amorim, Cidade Boa Vista e Cidade Miguel Badra. O objetivo é garantir que diferentes regiões recebam reforço operacional em períodos alternados, aumentando a capacidade preventiva da corporação.

As ações integram um conjunto de medidas adotadas pela administração municipal para fortalecer a segurança pública no município. Além do patrulhamento ostensivo realizado diariamente pela GCM, a cidade conta com investimentos em tecnologia, monitoramento inteligente e integração entre as forças de segurança. O trabalho é complementado pelo “Smart Suzano”, que auxilia na identificação de suspeitos e pessoas procuradas pela Justiça, contribuindo para o aumento da eficiência das ações operacionais. Desde a sua implantação, 63 foragidos da Justiça foram capturados com auxílio do sistema.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a presença constante das equipes nos bairros é uma das principais ferramentas para prevenir ocorrências e garantir mais tranquilidade aos moradores. “A ‘Operação Visibilidade e Saturação’ tem como principal objetivo ampliar a presença da GCM nas ruas, fortalecendo o trabalho preventivo e aumentando a sensação de segurança da população. Estamos atuando de forma estratégica em diferentes regiões da cidade para coibir práticas ilícitas e garantir que as pessoas tenham mais tranquilidade no dia a dia”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o município continuará investindo no fortalecimento das ações de segurança e na ampliação da presença das forças municipais nos bairros. “A segurança pública é uma das prioridades da nossa gestão. Temos trabalhado para oferecer melhores condições de atuação à GCM, com investimentos em tecnologia, equipamentos e planejamento operacional. A ‘Operação Visibilidade’ e Saturação demonstra esse compromisso permanente com a proteção da população e com a construção de uma cidade cada vez mais segura para todos”, declarou.

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