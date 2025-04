'Cenas de guerra': moradores relatam tiroteio em condomínio de Suzano

Os moradores do condomínio, localizado na Estrada do Marengo, relataram os momentos do tiroteio dentro dos prédios, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (16).

Irineu Silva, disse que foi “desesperador” quando descobriu que eram tiros sendo disparados. “Estava com a minha esposa em casa e a primeira reação foi fechar as janelas. Minha esposa teve a ansiedade atacada. Susto foi grande”, disse.

O morador disse que não estava entendendo o acontecido e, inicialmente, pensou que eram ladrões que tinham pulado o muro do condomínio. “Não imaginamos que se tratava de pessoas procuradas pela polícia, ainda mais sendo moradores do condomínio”.

Ele finalizou dizendo que algumas pessoas estavam trabalhando no condomínio e, com os tiros, saíram correndo. “ Dentro do condomínio havia trabalhadores cortando a grama e todos correram, deixaram todas as ferramentas espalhadas pelo condomínio”, finalizou Irineu.

Uma outra moradora, que preferiu não se identificar à reportagem, disse que pareciam cenas de guerra. “Foi aterrorizante. Muito assustador. Pareciam cenas de guerra. Muitos tiros e eu estava com meu filho. Estávamos voltando da escola e ficamos com muito medo”.