Corpo é encontrado carbonizado no porta-malas de carro em chamas em Itaquá

Um corpo foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um veículo em chamas na manhã deste sábado, 29, na Estrada Professor Aroldo de Azevedo, altura do número 10, no Jardim Ypê, em Itaquá.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o chamado foi feito às 8h38. Um Ford Fiesta prata estava em chamas no local.

Ao chegarem, os policiais encontraram uma pessoa no porta-malas totalmente queimada. Não havia como identificar o corpo, por conta do estado em que a vítima se encontrava. O local foi isolado.

A placa do veículo estava solta no chão. Os policiais conseguiram identificar a numeração.

A ocorrência foi encaminhada para o Distrito Policial Central de Itaquá, onde foi solicitada perícia. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) investiga o caso.