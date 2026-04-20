Polícia Civil e EDP descobrem 'gato' de energia em comércio de Suzano

Uma operação policial realizada na quarta-feira (15), com o apoio da EDP, distribuidora de energia elétrica em Suzano, flagrou a prática de furto de energia em um hortifruti no bairro Palmeiras.

Durante a inspeção, os técnicos identificaram uma ligação direta, caracterizando o furto. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse os R$ 20 mil.

A operação foi conduzida pela Polícia Civil. O proprietário do estabelecimento recebeu voz de prisão e responderá por crime de furto de energia. A pena é de multa e reclusão de um a quatro anos.

Além do processo criminal, o responsável pelo crime também deverá arcar com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo, conforme Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Levantamento da EDP mostra que em 2025 foram recuperados 25,7 GWh de energia furtada na região do Alto Tietê. O volume é suficiente para atender, durante um mês, o município de Cruzeiro, que possui 75 mil habitantes.

Estratégias

Esforços desenvolvidos pela EDP nos últimos anos demonstram a eficácia progressiva das operações antifraude implantadas em toda a sua área de concessão. Entre os resultados conquistados, está a redução expressiva de reincidências na prática de fraudes de energia, com destaque para os clientes de grandes cargas (comércios e indústrias).

Entre outras estratégias concebidas para restringir a prática de irregularidades, a EDP aposta no uso da Inteligência Artificial para trazer mais assertividade às ações da companhia. Além disso, a empresa promove a ampliação de pontos de blindagem mecânica nas instalações de grandes cargas que fraudam energia. A parceria com órgãos públicos, como a polícia, também é fundamental e intensifica a mitigação deste tipo de crime.

Riscos e prejuízos

A EDP reforça que as fraudes de energia, muitas vezes realizadas de forma amadora, sem condições mínimas de segurança, colocam em risco quem pratica a ação e todo o entorno. Além disso, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, impactando na qualidade do serviço fornecido, com prejuízo para a população. Somente profissionais habilitados devem manusear a rede elétrica, com técnica e equipamentos de segurança necessários.

Vale ressaltar que o furto de energia elétrica também traz prejuízos a todos. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação. De acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. O custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.

A EDP orienta que a população contribua, denunciando as ligações irregulares pelos seguintes canais de atendimento aos consumidores: