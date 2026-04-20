Polícia Militar realiza transporte aéreo e viabiliza transplante de coração em SP

Policiais militares do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM) realizaram, por volta das 13h30 deste domingo (19), o transporte de um coração para transplante em São Paulo. A ação garantiu que o órgão chegasse dentro do tempo necessário para o procedimento cirúrgico.

A equipe decolou de Indaiatuba, na região de Campinas, a bordo do helicóptero Águia 4, com destino ao Hospital das Clínicas, na capital paulista. O trajeto durou cerca de 25 minutos.

Graças à agilidade da operação, o órgão foi entregue em condições adequadas para o transplante. Segundo a equipe médica responsável, a cirurgia foi concluída com sucesso.

Programa TransplantAR

Além de usar as forças de segurança, o Governo de São Paulo conta com o programa TransplantAR, que utiliza aeronvaes privadas para o transporte de órgãos para transplantes. A iniciativa pioneira não acarreta custos aos cofres públicos e utiliza aeronaves privadas, que frequentemente permanecem paradas em hangares, para realizar os deslocamentos. O IBA é responsável por selecionar os proprietários dos veículos aéreos que estejam dispostos a doar horas de voo para o programa.

Helicópteros, turboélices e jatos particulares autorizados pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) são utilizados de forma voluntária pelo programa. Essas aeronaves são mais ágeis que os voos comerciais, o que é crucial para o transporte de órgãos como o coração e o pulmão, que precisam ser transplantados em até quatro horas, e o fígado, em até 12 horas após a captação.