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Jornal Diário de Suzano - 01/09/2026
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Polícia

Homicídios caem 21,3% entre janeiro e julho no Alto Tietê com 48 ocorrências

Mogi, Arujá e Salesópolis aumentaram nas ocorrências; Suzano caiu 65%, apontam dados da SSP

01 setembro 2026 - 16h32Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homicídios registrados no Alto Tietê caíram 21,3% entre janeiro e julho de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passadoHomicídios registrados no Alto Tietê caíram 21,3% entre janeiro e julho de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

Os homicídios registrados no Alto Tietê caíram 21,3% entre janeiro e julho de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Nos sete primeiros meses deste ano, foram contabilizados 48 casos, contra 61 em 2025. Apesar da queda no acumulado, o número de assassinatos aumentou 200% no mês de julho, passando de três ocorrências no ano passado para nove neste ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Entre os municípios da região, Biritiba-Mirim apresentou a maior redução percentual. A cidade passou de um homicídio durante os sete meses de 2025 para nenhum caso nos deste ano, uma queda de 100%.

Poá aparece na sequência, com redução de 71,42%, passando de sete para dois homicídios.

Em Suzano, foram sete ocorrências neste ano, contra 20 no mesmo período de 2025, mostrando um recuo de 65%. Santa Isabel também registrou redução, de três para dois casos, o que representa queda de 33,33%.

Ferraz passou de quatro para três homicídios, diminuição de 25%. Já Itaquá teve a menor queda entre os municípios, passando de 15 para 14 casos, queda de 6,6%.

Na contramão, três cidades tiveram aumento nos casos em sete meses

Na contramão da tendência regional, Mogi das Cruzes registrou aumento de 45,45% dos homicídios. O município passou de 11 casos entre janeiro e julho de 2025 para 16 neste ano.


Arujá e Salesópolis também tiveram aumento. As duas cidades não haviam registrado homicídios no período do ano passado, mas contabilizaram três e um caso, respectivamente, nos primeiros sete meses de 2026.


Guararema não registrou homicídios em nenhum dos dois períodos analisados.


Julho
Apesar da redução no acumulado do ano, o número de homicídios no Alto Tietê apresentou forte alta em julho. Foram nove assassinatos registrados neste ano, contra três no mesmo mês de 2025, um aumento de 200%.


Mogi das Cruzes teve a mesma variação percentual da região, passando de um homicídio em julho de 2025 para três neste ano. Em Itaquaquecetuba, os registros dobraram de dois para quatro casos.


Arujá e Ferraz de Vasconcelos registraram uma ocorrência cada em julho deste ano. As cidades não contabilizaram homicídios no mesmo mês de 2025.


Já Santa Isabel foi a única cidade da região a apresentar redução em julho. O município passou de um homicídio para nenhum neste ano.


Suzano, Poá, Guararema, Biritiba-Mirim e Salesópolis não registraram homicídios em julho de 2025 ou em julho de 2026.

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