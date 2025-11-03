Envie seu vídeo(11) 4745-6900
segunda 03 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 02/11/2025
Polícia

Dois homens são multados por descarte irregular de lixo e entulho em Mogi

Homens foram notificados a realizar a limpeza do espaço

03 novembro 2025 - 09h45Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Descartes foram flagrados pelo COIDescartes foram flagrados pelo COI - (Foto: Divulgação/PMMC)

Dois homens foram multados por descarte irregular de lixo e entulho na avenida Prefeito Maurílio de Souza Leite Filho, no Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes, nos dias 23 e 27 de outubro. Crime foi flagrado por câmeras de monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI).

Segundo a Prefeitura de Mogi, o Departamento de Fiscalização de Posturas do município foi avisado pelo COI sobre um homem que estava jogando resíduos de construção em uma área comum do bairro.

No local, os fiscais constataram a irregularidade e identificaram o homem, multado em 50 Unidades Fiscais do Município (UFMs), equivalente a R$ 11.915,00.

Já no dia 27, o COI identificou outro homem descartando lixo comercial no mesmo local. A equipe de Fiscalização foi novamente acionada e multou o responsável em 40 UFMs (R$ 9.532,00).

As penalidades são determinadas de acordo com a Lei Municipal 6.562/2011, que estabelece valores distintos conforme o tipo de material descartado irregularmente. 

Ainda segundo a administração municipal, os homens foram notificados a realizar a limpeza do espaço e dar destinação adequada aos resíduos.