Dois homens são multados por descarte irregular de lixo e entulho em Mogi

Dois homens foram multados por descarte irregular de lixo e entulho na avenida Prefeito Maurílio de Souza Leite Filho, no Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes, nos dias 23 e 27 de outubro. Crime foi flagrado por câmeras de monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI).

Segundo a Prefeitura de Mogi, o Departamento de Fiscalização de Posturas do município foi avisado pelo COI sobre um homem que estava jogando resíduos de construção em uma área comum do bairro.

No local, os fiscais constataram a irregularidade e identificaram o homem, multado em 50 Unidades Fiscais do Município (UFMs), equivalente a R$ 11.915,00.

Já no dia 27, o COI identificou outro homem descartando lixo comercial no mesmo local. A equipe de Fiscalização foi novamente acionada e multou o responsável em 40 UFMs (R$ 9.532,00).

As penalidades são determinadas de acordo com a Lei Municipal 6.562/2011, que estabelece valores distintos conforme o tipo de material descartado irregularmente.

Ainda segundo a administração municipal, os homens foram notificados a realizar a limpeza do espaço e dar destinação adequada aos resíduos.