Dois são autuados e um menor apreendido por furto em comércio de Mogi

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido e dois homens, de 28 e 29 anos, foram autuados em flagrante por furto a um mercado na Avenida Cavalheiro Nami Jafet, em Mogi das Cruzes. O trio furtou oito garrafas de bebida alcoólica, garrafas de azeite, carne e até ovos de Páscoa.

O caso aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (27). Dois dos suspeitos entraram no mercado e furtaram as garrafas de bebida alcoólica. Porém foram pegos pelos funcionários do local ainda no estacionamento, onde o terceiro suspeito aguardava para fugirem em um veículo.

No automóvel também foram encontrados outros produtos alimentícios que estavam estragados e impróprios para o consumo.



Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC).

O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, localização/apreensão de objeto e localização/apreensão de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.