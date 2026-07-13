Mulher faz denúncia de violência doméstica e acaba presa em Mogi

Uma mulher foi presa, nesta sexta-feira (10), após ligar para a polícia para denunciar que estava sendo agredida pelo marido, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, foi constatado que ela era procurada pela Justiça de Sergipe por homicídio.

Ela foi presa, permaneceu à disposição da Justiça e o caso foi registrado como captura de procurado. Já o homem, suspeito de agressão, fugiu para uma área de mata ao perceber a presença da polícia. Ele não foi encontrado.