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Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
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Polícia

Mulher faz denúncia de violência doméstica e acaba presa em Mogi

Policiais constataram que ela era procurada pela Justiça de Sergipe por homicídio

13 julho 2026 - 12h27Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ela foi capturada, permaneceu à disposição da Justiça e o caso foi registrado como captura de procuradoEla foi capturada, permaneceu à disposição da Justiça e o caso foi registrado como captura de procurado - (Foto: Arquivo/DS)

Uma mulher foi presa, nesta sexta-feira (10), após ligar para a polícia para denunciar que estava sendo agredida pelo marido, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, foi constatado que ela era procurada pela Justiça de Sergipe por homicídio.

Ela foi presa, permaneceu à disposição da Justiça e o caso foi registrado como captura de procurado. Já o homem, suspeito de agressão, fugiu para uma área de mata ao perceber a presença da polícia. Ele não foi encontrado.