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Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
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Polícia

GCM de Ferraz autua mais um infrator por descarte irregular de resíduos no Jardim Barão

Câmeras do Monitora Ferraz e denúncias feitas pela população fecham cerco contra descarte irregular

09 junho 2026 - 16h31Por De Ferraz
A Guarda Civil Municipal de Ferraz autuou mais um infrator por descarte irregular de resíduos no bairro Jardim BarãoA Guarda Civil Municipal de Ferraz autuou mais um infrator por descarte irregular de resíduos no bairro Jardim Barão - (Foto: Divulgação/SecomFV)

A Guarda Civil Municipal de Ferraz autuou mais um infrator por descarte irregular de resíduos no bairro Jardim Barão.


A ação teve início após denúncias realizadas por moradores da região e análise das imagens captadas pela Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (CIMFV/GCM). Por meio do sistema de videomonitoramento, foi possível identificar o local de origem dos resíduos e reunir elementos que auxiliaram na identificação do responsável.


Diante das informações obtidas, equipes da Guarda Civil Municipal realizaram diligências e localizaram o autor do descarte irregular, que foi devidamente autuado conforme a legislação municipal vigente.


A Prefeitura de Ferraz reforça que o descarte irregular de resíduos causa danos ao meio ambiente, compromete a limpeza urbana e pode contribuir para a proliferação de vetores de doenças, além de sujeitar os responsáveis às sanções administrativas previstas em lei.


A participação da população, por meio de denúncias, aliada ao trabalho de fiscalização e ao monitoramento por câmeras, tem sido fundamental para coibir essa prática e preservar a qualidade de vida nos bairros do município.

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