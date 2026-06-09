GCM de Ferraz autua mais um infrator por descarte irregular de resíduos no Jardim Barão

A Guarda Civil Municipal de Ferraz autuou mais um infrator por descarte irregular de resíduos no bairro Jardim Barão.



A ação teve início após denúncias realizadas por moradores da região e análise das imagens captadas pela Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (CIMFV/GCM). Por meio do sistema de videomonitoramento, foi possível identificar o local de origem dos resíduos e reunir elementos que auxiliaram na identificação do responsável.



Diante das informações obtidas, equipes da Guarda Civil Municipal realizaram diligências e localizaram o autor do descarte irregular, que foi devidamente autuado conforme a legislação municipal vigente.



A Prefeitura de Ferraz reforça que o descarte irregular de resíduos causa danos ao meio ambiente, compromete a limpeza urbana e pode contribuir para a proliferação de vetores de doenças, além de sujeitar os responsáveis às sanções administrativas previstas em lei.



A participação da população, por meio de denúncias, aliada ao trabalho de fiscalização e ao monitoramento por câmeras, tem sido fundamental para coibir essa prática e preservar a qualidade de vida nos bairros do município.