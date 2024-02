Dupla furta R$ 4 mil em mercadorias de mercado em Suzano

Dois homens, de 35 e 23 anos, foram presos suspeitos de furtar R$ 4 mil em mercadoria de estabelecimento comercial, localizado na rua Prudente de Moraes, de Suzano. Foram apreendidas as mercadorias e ferramentas utilizadas para abrir a porta.

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (23). Por volta das 23h55 policiais receberam a denúncia do furto no comércio. No local, encontraram uma abertura na porta.

Um dos suspeitos, de 35 anos, foi preso saindo pela porta. O segundo suspeito foi encontrado escondido atrás de um móvel. Os agentes encontraram as ferramentas usadas para romper a porta.

As mercadorias estavam separadas em algumas sacolas no corredor da loja. A dupla contou que aproveitaram a falta de iluminação da rua para entrar na loja. Eles disseram que venderiam os itens, caso não fossem interrompidos pelos agentes.

Os detidos foram autuados em flagrante por furto qualificado e permanecem presos.