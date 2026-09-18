Ex-presidente da Câmara de SP, Milton Leite se entrega à polícia e é preso em Mogi

O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite se entregou à polícia em Mogi das Cruzes, nesta sexta-feira (18). Ele foi preso através de um mandado de prisão temporária, de 30 dias, expedido pela Justiça.

Leite se entregou na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi, onde tramitou o inquérito.

Uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público apura suspeitas de ligação entre empresas de ônibus e integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele era procurado desde esta quinta-feira (17).

A operação mira suspeitas de que empresas de ônibus de municípios paulistas passaram a ser administradas por integrantes do PCC após a obtenção de licitações. Leite é apontado como o dono da Transwolff, empresa que foi responsável durante anos pelas linhas de ônibus da capital paulista e cujo contrato foi rompido por suspeitas de envolvimento com o PCC.

“Nego veementemente, não conheço ninguém do PCC nessa vida. A minha relação com o setor foi institucional, a pedido do então prefeito bruno Covas. Não há nenhuma hipótese de eu ser dono (da Transwolff]”, declarou o ex-presidente da Câmara Municipal.