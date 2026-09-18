GCM de Suzano prende suspeito de tráfico e localiza 527 porções de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na noite da última quarta-feira (16/09), durante patrulhamento pela avenida Miguel Badra. A ocorrência foi atendida por agentes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e resultou na apreensão de 527 invólucros, totalizando 667 gramas de substâncias análogas a entorpecentes, além de dinheiro.

Durante o patrulhamento, os agentes identificaram três indivíduos nas proximidades de um imóvel abandonado. Um dos suspeitos deixou o local e tentou se esconder dentro de uma loja de roupas localizada nas proximidades. Ele foi localizado pelos agentes após esconder um objeto entre as roupas expostas no estabelecimento. A movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança do comércio.

Na sequência, o indivíduo foi alcançado pelos guardas municipais cerca de dois quarteirões. Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de entorpecentes e dinheiro. Em vistoria no imóvel abandonado, a equipe também localizou uma sacola contendo mais substâncias.

Ao todo, foram apreendidos 266 gramas de maconha, 79 de cocaína, 162 de crack e 133 de substância identificada como K9, além de três frascos de lança-perfume, totalizando 30 mililitros. Com o indivíduo, foram encontrados ainda 21 gramas de maconha, 25 de cocaína e um de K9. O valor apreendido foi de R$ 164,05.

O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP), no bairro Cidade Boa Vista, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Após a análise das substâncias pelo Instituto de Criminalística (IC) de Mogi das Cruzes e a confirmação da natureza dos materiais, o delegado de plantão determinou a permanência do indivíduo preso, à disposição da Justiça.

Para o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a atuação da GCM reforça o trabalho preventivo realizado diariamente nos bairros de Suzano. “A presença constante das nossas equipes é fundamental para identificar situações suspeitas e agir rapidamente diante de possíveis práticas criminosas. Neste caso, o patrulhamento permitiu a localização do suspeito e a apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes, que agora está fora das ruas”, afirmou.