Homem é preso suspeito de agredir ex-esposa e esfaquear o atual companheiro dela em Itaquá

Um homem foi preso, na manhã deste domingo (30), suspeito de agredir a ex-esposa com socos e esfaquear o atual companheiro dela, no bairro Parque Residencial Califórnia, em Itaquaquecetuba. O suspeito foi localizado na UPA Caiuby, após procurar atendimento médico na unidade.

Segundo a polícia, na casa da mãe da vítima, a mulher explicou que o ex-marido tinha ido até sua residência, arrombado a porta e iniciado as agressões. Durante a ocorrência, a vítima pegou uma faca de cozinha e pediu que o agressor deixasse o imóvel.

Segundo o relato, o homem avançou contra ela e passou a agredi-la com socos. O atual namorado da vítima interveio para defendê-la, então o agressor tomou a faca e desferiu golpes contra ele, atingindo-o no rosto e no abdômen.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local. As equipes realizaram buscas no endereço informado, mas não o localizaram, até receberem a informação que ele costumava procurar atendimento na UPA Caiuby.

No local, a equipe foi informada de que um homem com as características e o nome indicados havia dado entrada para atendimento médico em razão de um corte na mão e permanecia na unidade para realização de sutura.

Os policiais localizaram o suspeito na sala de atendimento e efetuaram a prisão. Ele foi posteriormente encaminhado ao Hospital Santa Marcelina para avaliação médica e programação de cirurgia em razão de lesões nos tendões da mão.

Após receber atendimento, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Central, onde a ocorrência foi apresentada e registrada como tentativa de homicídio e violência doméstica. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.