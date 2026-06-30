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Jornal Diário de Suzano - 30/06/2026
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Polícia

Homem agride e ameaça ex-esposa e sogra, dirige bêbado e é preso em Salesópolis

Suspeito se negou a realizar o teste do etilômetro, mas afirmou que havia ingerido álcool

30 junho 2026 - 10h11Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem agride e ameaça ex-esposa e sogra, dirige bêbado e é preso em SalesópolisHomem agride e ameaça ex-esposa e sogra, dirige bêbado e é preso em Salesópolis - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem foi preso nesta segunda-feira (29), no Centro de Salesópolis, após agredir e ameaçar a ex-esposa e a sogra, e tentar fugir em uma caminhonete. Segundo a polícia, testemunhas relataram que o suspeito estava agressivo e armado com uma faca.

Durante patrulhamento com vistas, a equipe policial avistou o veículo do homem e efetuou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal e veicular, estando todas as documentações em ordem.

No entanto, o indivíduo aparentava estar bêbado e afirmou que havia ingerido álcool. Ele negou realizar o teste do etilômetro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e feito contato com as vítimas conduzimos todos e o veículo a delegacia. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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