Homem agride e ameaça ex-esposa e sogra, dirige bêbado e é preso em Salesópolis

Um homem foi preso nesta segunda-feira (29), no Centro de Salesópolis, após agredir e ameaçar a ex-esposa e a sogra, e tentar fugir em uma caminhonete. Segundo a polícia, testemunhas relataram que o suspeito estava agressivo e armado com uma faca.
Durante patrulhamento com vistas, a equipe policial avistou o veículo do homem e efetuou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal e veicular, estando todas as documentações em ordem.
No entanto, o indivíduo aparentava estar bêbado e afirmou que havia ingerido álcool. Ele negou realizar o teste do etilômetro.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e feito contato com as vítimas conduzimos todos e o veículo a delegacia. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.