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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Polícia

GCM apreende 1,8 quilo de drogas e detém mulher por tráfico em Suzano

Entorpecentes foram retirados de circulação durante ações realizadas na região norte do município na tarde de quarta-feira (23/09)

24 setembro 2026 - 17h31Por de Suzano
Entorpecentes foram retirados de circulação durante ações realizadas na região norte do município na tarde de quarta-feira (23/09)Entorpecentes foram retirados de circulação durante ações realizadas na região norte do município na tarde de quarta-feira (23/09) - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu 1,8 quilo de drogas em duas ocorrências registradas nesta quarta-feira (23/09), na região norte da cidade. As ações resultaram ainda na prisão de uma mulher por tráfico de entorpecentes.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 13h10, na rua Manoel Virgínio de Jesus, no Jardim Varan. Durante ronda ostensiva pelo bairro, uma equipe da GCM avistou três suspeitos parados na via. Com a aproximação da viatura, o grupo fugiu.

Durante averiguação no local, os agentes encontraram 605 gramas de maconha, 740 de cocaína e 153 de crack, totalizando aproximadamente 1,5 quilo de entorpecentes. O material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos cabíveis.

Já por volta das 15h55, uma segunda ocorrência foi registrada na avenida Luiz Maria Fernandes, no Jardim Fernandes. Após receber denúncia anônima sobre possível tráfico de drogas, uma equipe da GCM se deslocou até o endereço indicado e identificou quatro suspeitos no local.

Durante a ação, uma mulher foi detida pelos agentes. Nas buscas, foram localizados 139 gramas de cocaína e 207 gramas de maconha, somando 346 gramas de drogas apreendidas.

A suspeita foi encaminhada ao 2º Distrito Policial de Suzano, na avenida Francisco Marengo, no Boa Vista. Após consulta, foi constatado que ela possuía antecedentes por tráfico de drogas e furto. A mulher permaneceu à disposição da Justiça.

Somadas, as duas ocorrências retiraram de circulação 1,844 quilo de entorpecentes em um intervalo de menos de três horas. O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o trabalho ostensivo desenvolvido pelas equipes da GCM em diferentes regiões da cidade. “O combate ao tráfico de drogas é um trabalho permanente da nossa Guarda Civil Municipal. As equipes realizam rondas diariamente e intensificam a atuação em pontos identificados pelo planejamento da segurança. Essas apreensões demonstram a importância da presença dos agentes nos bairros e também da participação da população por meio das denúncias. Nosso objetivo é retirar as drogas das ruas e ampliar cada vez mais a segurança dos suzanenses”, afirmou.

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