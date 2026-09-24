GCM de Mogi prende procurados por roubo e por desrespeito a medida protetiva

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na noite desta quarta-feira (23/09), dois homens procurados pela Justiça. As ocorrências foram registradas no Conjunto Santo Ângelo, onde foi preso um homem com mandado por roubo, e no Caputera, em que o detido tinha ordem de prisão por desrespeito a medida protetiva.

Na primeira ocorrência, a equipe da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento na avenida Japão, quando flagrou uma motocicleta trafegando com dois homens, sem placa de identificação. O veículo foi abordado e o condutor apresentou um boletim de ocorrência informando que a motocicleta havia sido furtada e, por esse motivo, estava sem placa.

No entanto, a verificação dos documentos dos ocupantes do veículo junto ao sistema do Centro de Operações Integradas (COI) mostrou que o passageiro possuía mandado de prisão em aberto por roubo e por falta de pagamento de pensão alimentícia. Com ele, também foram encontrados um celular com capa rosa e quatro relógios.

O passageiro foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, junto com os objetos encontrados, e permaneceu à disposição da Justiça.

Já na outra ocorrência, a equipe da Guarda Civil Municipal abordou um homem em atitude suspeita na rua Vitor Meireles, no Caputera. Não foi encontrado nada de ilícito com ele, mas a verificação da documentação mostrou que existia mandado de prisão contra ele por desrespeito a medida protetiva.

O homem resistiu, mas foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil e também permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Tráfico de entorpecentes

Já na manhã desta quinta-feira (24/09), a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu um homem acusado de tráfico de entorpecentes na rua Freijó, no Jardim Planalto. Com ele, foram encontradas 81 porções de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack, além de R$ 25,00 e anotações sobre o tráfico.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e a voz de prisão foi ratificada pela autoridade policial, com o homem sendo encaminhado para o sistema prisional.

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes atende a população pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas, que funciona 24 horas por dia.