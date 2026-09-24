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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Polícia

Guardiã Maria da Penha em Ferraz atua na ocorrência e reforça a proteção às mulheres

Programa auxilia na prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça

24 setembro 2026 - 14h38Por de Ferraz
Programa auxilia na prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaçaPrograma auxilia na prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça - (Foto: Nathalia Ferreira/SecomFV)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos prendeu em flagrante, no dia 20 de setembro, um homem suspeito de agredir e ameaçar a companheira, durante uma ocorrência de violência doméstica na região do Parque Dourado.

A equipe foi acionada após populares relatarem que uma mulher estaria sendo agredida no interior de um veículo. Durante as buscas, os agentes localizaram o suspeito nas proximidades da Delegacia de Polícia, onde a vítima havia procurado atendimento para registrar a ocorrência.

A mulher apresentava lesões aparentes no rosto e relatou aos guardas municipais que teria sido agredida pelo companheiro. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à autoridade policial, que determinou sua prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça.

A ocorrência integra as ações do Programa Guardiã Maria da Penha, desenvolvido pela GCM de Ferraz de Vasconcelos a partir de convênio firmado entre o Município e o Ministério Público. O programa tem como objetivo fortalecer a proteção, o acompanhamento e a prevenção de situações de violência contra a mulher.

A atuação da Guarda Civil Municipal busca ampliar a capacidade de resposta às ocorrências de violência doméstica, com atendimento às vítimas e adoção das providências necessárias diante das situações identificadas.

Mulheres em situação de violência podem procurar os canais oficiais de atendimento e solicitar apoio da Guarda Civil Municipal. 

Em casos de emergência, a GCM pode ser acionada pelos telefones 153, (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112.

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