Suspeito de matar ex-companheira em Suzano é preso em Mogi Guaçu

O homem suspeito de matar Laysa Cristine Neris da Silva Bonfim, de 23 anos, em Suzano, foi preso na madrugada desta quinta-feira (24) na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, em Mogi Guaçu (SP). O suspeito é Dioney Santos Celestino, ex-companheiro da vítima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele estava tentando fugir para a cidade de Aguaí. Como ainda se encontrava em estado flagrancial, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu (SP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

A jovem foi encontrada morta dentro de casa na última segunda-feira (21), no Jardim Varan. Os policiais militares acharam o corpo após serem acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Segundo o BO, a vítima estava morta há aproximadamente 2 dias.

No local, familiares relataram que estavam sem contato com a Laysa e que receberam informações de que o ex-companheiro teria afirmada que a havia matado. A mãe e o padrasto foram até o imóvel, arrombaram a porta e encontraram ela já sem vida.

Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Suzano como feminicídio.