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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Polícia

Suspeito de matar ex-companheira em Suzano é preso em Mogi Guaçu

Jovem foi encontrada morta no Jardim Varan após familiares relatarem que estavam sem contato com ela

24 setembro 2026 - 12h25Por da Reportagem Local
Jovem foi encontrada morta no Jardim Varan após familiares relatarem que estavam sem contato com elaJovem foi encontrada morta no Jardim Varan após familiares relatarem que estavam sem contato com ela - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O homem suspeito de matar Laysa Cristine Neris da Silva Bonfim, de 23 anos, em Suzano, foi preso na madrugada desta quinta-feira (24) na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, em Mogi Guaçu (SP). O suspeito é Dioney Santos Celestino, ex-companheiro da vítima. 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele estava tentando fugir para a cidade de Aguaí. Como ainda se encontrava em estado flagrancial, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu (SP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

A jovem foi encontrada morta dentro de casa na última segunda-feira (21), no Jardim Varan. Os policiais militares acharam o corpo após serem acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Segundo o BO, a vítima estava morta há aproximadamente 2 dias.

No local, familiares relataram que estavam sem contato com a Laysa e que receberam informações de que o ex-companheiro teria afirmada que a havia matado. A mãe e o padrasto foram até o imóvel, arrombaram a porta e encontraram ela já sem vida.

Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Suzano como feminicídio.

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