Homem é preso após ameaçar esposa e avançar com carro contra vítima e policiais em Itaquá

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (24), em Itaquaquecetuba, após uma ocorrência de violência doméstica, dano e injúria. Segundo a PM, ele teria ameaçado atear fogo à residência onde estava a esposa e, posteriormente, avançado com um veículo contra a vítima e os policiais que atendiam a ocorrência.

A equipe da 2ª Companhia do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (35º BPM/M) foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a uma denúncia de violência doméstica. No local, a vítima relatou aos policiais que tentava encerrar o relacionamento com o marido, mas que ele não aceitava o término.

Ainda conforme o relato, o homem teria ameaçado colocar fogo na residência, inclusive utilizando um isqueiro durante as ameaças. Enquanto os policiais conversavam com a mulher e orientavam sobre as providências cabíveis, o suspeito chegou ao endereço conduzindo um carro.

De acordo com o registro policial, ao se aproximar da residência, o homem teria direcionado o veículo contra os policiais e também na direção da esposa e em sequência feito novas ameaças e proferido ofensas contra a vítima.

A equipe então realizou a intervenção para retirá-lo do carro. O suspeito teria resistido à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para imobilizá-lo. A ocorrência também contou com o apoio do CGP-2.

Após ser contido, o homem apresentava lesões aparentes no rosto. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caiubí, onde recebeu atendimento médico e foi medicado. Depois, o suspeito e as demais partes envolvidas foram levados à unidade policial. O caso foi apresentado ao delegado de polícia e registrado no 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba.

Após as providências de Polícia Judiciária, o suspeito permanece à disposição da Justiça.