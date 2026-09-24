Procurado por tráfico de entorpecentes é preso pela GCM no Conjunto Santo Ângelo em Mogi

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na noite desta terça-feira (22/09), um homem procurado pela Justiça por tráfico de entorpecentes. O flagrante ocorreu no Conjunto Santo Ângelo e o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazia patrulhamento no bairro quando verificou um grupo de jovens, no local conhecido como Rua da Torre, que tentaram fugir ao visualizar a presença da viatura. Eles foram abordados e, durante a conferência dos documentos junto ao sistema do Centro de Operações Integradas (COI), foi constatado que um deles possuía um mandado de prisão em aberto.

Com isso, os guardas civis municipais realizaram a detenção do homem e o encaminharam para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso.

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes atende a população pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas, que funciona 24 horas por dia.