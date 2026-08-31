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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Polícia

Trabalhador morre após ser atingido por retroescavadeira em Itaquá

Durante serviço, o motorista da máquina prensou a vítima, acidentalmente, contra um buraco de tubulação

31 agosto 2026 - 09h45Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado sob a natureza de homicídio culposo, a máquina e os demais elementos relacionados à ocorrência permaneceram à disposição da investigaçãoO caso foi registrado sob a natureza de homicídio culposo, a máquina e os demais elementos relacionados à ocorrência permaneceram à disposição da investigação - (Foto: Divulgação)

Um trabalhador, de 33 anos, morreu após ser atingido por uma retroescavadeira, neste sábado (29), na Rua Águas da Prata, em Itaquaquecetuba. Segundo a polícia, durante o serviço e de forma acidental, o motorista da máquina prensou a vítima, que estava ajudando na obra, contra um buraco de tubulação.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que equipes de Resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência e constataram a morte do homem no local. A perícia foi acionada, e o corpo foi levado ao IML. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo pela Delegacia de Itaquaquecetuba.

O encarregado da obra informou a Polícia Militar que, no primeiro momento, o operador da retroescavadeira utilizada nos serviços havia deixado o local e não atendia às tentativas de contato. Em seguida, ele prestou esclarecimentos à polícia.

O caso foi registrado sob a natureza de homicídio culposo, a máquina e os demais elementos relacionados à ocorrência permaneceram à disposição da investigação.

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