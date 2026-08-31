Trabalhador morre após ser atingido por retroescavadeira em Itaquá

Um trabalhador, de 33 anos, morreu após ser atingido por uma retroescavadeira, neste sábado (29), na Rua Águas da Prata, em Itaquaquecetuba. Segundo a polícia, durante o serviço e de forma acidental, o motorista da máquina prensou a vítima, que estava ajudando na obra, contra um buraco de tubulação.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que equipes de Resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência e constataram a morte do homem no local. A perícia foi acionada, e o corpo foi levado ao IML. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo pela Delegacia de Itaquaquecetuba.

O encarregado da obra informou a Polícia Militar que, no primeiro momento, o operador da retroescavadeira utilizada nos serviços havia deixado o local e não atendia às tentativas de contato. Em seguida, ele prestou esclarecimentos à polícia.

O caso foi registrado sob a natureza de homicídio culposo, a máquina e os demais elementos relacionados à ocorrência permaneceram à disposição da investigação.