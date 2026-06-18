Homem tenta vender celular furtado, leva outro aparelho e é preso em Mogi

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (17) após tentar vender um celular furtado em Mogi das Cruzes, furtar outro aparelho do mesmo estabelecimento e, minutos depois, procurar uma assistência técnica para desbloquear o dispositivo levado. Segundo a polícia, a atividade foi percebida por meio de mensagens compartilhadas em grupos de Whatsapp entre os comerciantes.

O primeiro furto aconteceu por volta das 11h, em uma loja na rua Barão de Jaceguai. Após pegar o aparelho celular, o suspeito seguiu para o próximo estabelecimento.

Por volta do meio-dia, ele chegou na loja localizada na rua Deodato Wertheimer, onde tentou vender o aparelho furtado. Quando o atendente recebeu o celular para consulta no IMEI e verificação da procedência, o homem viu outro aparelho no balcão e o furtou.

Já na terceira loja, na Avenida Japão, o suspeito tentou efetuar o desbloqueio do celular. Durante o atendimento, o funcionário tomou conhecimento, por meio de mensagens compartilhadas em grupos de WhatsApp entre comerciantes do ramo, de que o aparelho apresentado era produto de furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, e o celular foi recuperado.