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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Polícia

GCM de Itaquá apreende 3,6 mil drogas e retira 66 kg de cobre sem procedência de circulação

Operação Tráfico Zero e ações de fiscalização foram realizadas durante a semana

17 junho 2026 - 15h49Por De Itaquá
Operação Tráfico Zero e ações de fiscalização foram realizadas durante a semanaOperação Tráfico Zero e ações de fiscalização foram realizadas durante a semana - (Foto: Divulgação/Itaquá)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apreendeu, nesta semana, 3.682 unidades de entorpecentes e retirou de circulação 66 quilos de cobre sem comprovação de procedência, reforçando as ações de combate ao tráfico de drogas e à receptação de materiais furtados.

“O trabalho da GCM tem sido fundamental para enfraquecer a atuação do crime organizado e combater práticas criminosas que impactam a vida dos moradores. As apreensões demonstram a eficiência das ações integradas e o empenho das equipes com a segurança”, destacou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

A maior apreensão de drogas ocorreu durante mais uma fase da Operação Tráfico Zero, realizada com o apoio do 1º Distrito Policial do Caiuby. Em um apartamento utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes no bairro Estância Guatambu, as equipes localizaram 2.546 porções de cocaína, skank, haxixe, maconha e crack, além de materiais para embalo e anotações da contabilidade do tráfico.

Outras apreensões foram registradas no Jardim Josely, Vila Ferreira, Residencial Flamboyant, Jardim Maragogipe, Jardim Napoli e Pium, totalizando 1.136 entorpecentes retirados das ruas.

Durante fiscalização em estabelecimentos comerciais no Jardim Miray, a GCM localizou 66 quilos de cobre sem comprovação de procedência em um ferro-velho. O material foi apreendido e encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente para destinação adequada.

A ação faz parte da fiscalização prevista na Lei Municipal nº 3.949/2026, que proíbe o comércio de cobre queimado no município como forma de combater a receptação de materiais oriundos de furtos, especialmente fios e cabos que afetam serviços essenciais e geram prejuízos à população.

“São ocorrências que representam mais segurança e mostram que estamos atuando com firmeza contra o tráfico de drogas e a receptação de materiais furtados. Seguiremos investindo na integração das forças de segurança para proteger os moradores de Itaquá”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

Denúncias podem ser realizadas pelos telefones 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e (11) 4642-4659.

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