GCM de Itaquá descobre área desmatada e prende homem por tráfico

Uma denúncia anônima levou guardas municipais (GCMs) a encontrarem uma área de desmatamento no Jardim Moraes, em Itaquaquecetuba. No local, os agentes municipais ainda flagraram a ação de um narcotraficante. Também houve uma segunda ofensiva contra o tráfico de drogas, desta vez, no Jardim Maria Rosa. As prisões aconteceram na terça-feira, 19.

O primeiro caso foi decorrente a denúncia sobre invasão e desmatamento em um terreno no Jardim Moraes. Os guardas foram até o local, mas não visualizaram nenhuma pessoa construindo. Agentes, porém, flagraram um indivíduo num ponto contando dinheiro, enquanto outro manipulava drogas. Um dos suspeito fugiu.

De acordo com a corporação, o segundo suspeito não teve tempo de fugir. Foram encontradas porções de drogas, sendo 45 de crack, 40 de cocaína, 38 de maconha, além de R$ 260. Aos guardas, o jovem preso, de 19 anos, afirmou que vendia drogas no local. Ele foi preso em flagrante.

Operação conjunta

A segunda ofensiva contra o narcotráfico na cidade foi uma operação conjunta da GCM e a Polícia Militar. As forças de segurança da cidade foram até um área de mata, no Jardim Maria Rosa, e flagraram três indivíduos. Houve correria e um deles acabou sendo alcançado. Na oportunidade, ele estava carregando um estojo contendo entorpecentes.

Com o auxílio de um cão farejador, próximo ao local, foi encontrada uma sacola plástica na qual continha mais drogas. No total, foram apreendidos 197 pinos contendo cocaína e 117 porções de maconha. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial (DP) do Caiuby.