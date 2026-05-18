GCM de Mogi prende homem acusado de tentativa de estupro na região central

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu na noite deste sábado (16/05) um homem acusado de tentativa de estupro e lesão corporal, na região central da cidade. A ocorrência foi registrada na rua Professor Flaviano de Melo e o responsável permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A equipe da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento pelo Centro, quando, ao passar pela região da Vila Hélio, visualizou uma viatura da empresa de segurança trafegando de ré e, logo depois, uma aglomeração de pessoas, com um homem sendo contido no solo.

Ao chegar no local, os guardas civis foram abordados pela vítima, que denunciou as agressões e tentativa de estupro. De acordo com a denúncia, o acusado teria pegado nas partes íntimas da vítima e a ameaçado que se gritasse seria pior.

O homem tentou fugir e resistiu à prisão, mas foi detido pelos guardas civis municipais e encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Já a vítima, moradora da cidade de Sorocaba, foi encaminhada ao hotel onde está hospedada, também na região central da cidade.

Descarte irregular

Já na manhã deste domingo (17/05), a Guarda Civil Municipal flagrou uma ocorrência de descarte irregular de resíduos na avenida Prefeito Maurílio Souza Leite Filho, na Vila Brasileira. A ocorrência foi flagrada pelo Centro de Operações Integradas (COI), por meio das câmeras de monitoramento do programa Smart Mogi.

Uma viatura da Guarda Civil Municipal foi encaminhada ao local e, com a constatação do flagrante, uma equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas foi acionada. O responsável foi autuado em 50 Unidades Fiscais do Município (UFM), o correspondente a R$ 12,250,00.

Além disso, o responsável também fez a retirada do material descartado irregularmente.

Denúncias sobre descarte irregular de resíduos podem ser feitos junto ao Centro de Operações Integradas (COI), pelo telefone 153. A Guarda Civil Municipal também pode ser acionada pelo mesmo telefone, que atende 24 horas por dia.