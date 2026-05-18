Homem é preso após bater em viatura da polícia enquanto dirigia bêbado em Ferraz

Um homem foi preso, na noite deste domingo (17), após bater em uma viatura da polícia enquanto dirigia bêbado, na Vila São Sebastião, rua João Rodrigues Dias, em Ferraz de Vasconcelos. Dentro do carro, foi localizado um revólver Taurus cal. 38 com numeração suprimida.

Segundo a Companhia de Ações Especiais de Polícia (CAEP), o condutor, ao ser questionado sobre a arma, informou que trabalhava como vigilante e que portava o armamento para defesa. Devido aos sinais de embriaguez, foi realizado o teste do etilômetro que registrou 1.02 mg/L de álcool por ar alveolar.

Diante do flagrante de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante, o infrator foi algemado e conduzido a Delegacia Policial central de Ferraz de Vasconcelos.