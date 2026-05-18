Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 18 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso após bater em viatura da polícia enquanto dirigia bêbado em Ferraz

Dentro do carro, foi localizado um revólver com numeração suprimida

18 maio 2026 - 09h55Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Dentro do carro, foi localizado um revólver com numeração suprimidaDentro do carro, foi localizado um revólver com numeração suprimida - (Foto: Divulgação / CAEP)

Um homem foi preso, na noite deste domingo (17), após bater em uma viatura da polícia enquanto dirigia bêbado, na Vila São Sebastião, rua João Rodrigues Dias, em Ferraz de Vasconcelos. Dentro do carro, foi localizado um revólver Taurus cal. 38 com numeração suprimida.

Segundo a Companhia de Ações Especiais de Polícia (CAEP), o condutor, ao ser questionado sobre a arma, informou que trabalhava como vigilante e que portava o armamento para defesa. Devido aos sinais de embriaguez, foi realizado o teste do etilômetro que registrou 1.02 mg/L de álcool por ar alveolar.

Diante do flagrante de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante, o infrator foi algemado e conduzido a Delegacia Policial central de Ferraz de Vasconcelos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Mogi prende homem acusado de tentativa de estupro na região central
Polícia

GCM de Mogi prende homem acusado de tentativa de estupro na região central

Defesa de irmão de ex-prefeito aguarda acesso às informações do caso para se manifestar
Polícia

Defesa de irmão de ex-prefeito aguarda acesso às informações do caso para se manifestar

Homem é esfaqueado dentro de lanchonete em Mogi
Polícia

Homem é esfaqueado dentro de lanchonete em Mogi

Irmão de ex-prefeito de Mogi atira dentro de condomínio e deixa mulher ferida
Polícia

Irmão de ex-prefeito de Mogi atira dentro de condomínio e deixa mulher ferida

GCM detém suspeito e apreende 35 quilos de drogas em casa no Jardim Casa Branca
Polícia

GCM detém suspeito e apreende 35 quilos de drogas em casa no Jardim Casa Branca

Homem é preso após tentar incendiar a companheira em Suzano
Polícia

Homem é preso após tentar incendiar a companheira em Suzano