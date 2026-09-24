Homem é preso dirigindo van roubada em Suzano; vítimas são mantidas sob ameaça

Um homem, de 33 anos, foi preso após ser pego dirigindo uma van roubada em um dos acessos da Rodovia Índio Tibiriçá, região do distrito de Palmeiras, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, o veículo havia sido roubado horas antes no bairro do Itaim Paulista, na Capital de São Paulo.

As vítimas, motorista e ajudante, relataram que enquanto faziam entregas na Rua Inês Sabino, por volta das 13h, foram surpreendidas por dois suspeitos que anunciaram o roubo. Os dois foram forçadas a entrar em um segundo veículo, onde permaneceram circulando sob ameaça dos suspeitos até serem liberados.

Os agentes receberam informações sobre o roubo da van por volta das 14h. Também foi explicado a situação das vítimas. As equipes então iniciaram as buscas e então encontraram o veículo na altura do número 12620 da Rodovia Índio Tibiriçá.

Durante a abordagem o condutor disse aos agentes que estava fazendo entregas na região. Porém, acabou confessando que sabia da origem criminosa da van. Ele negou a participação direta na ação criminosa, afirmando que foi chamado para levar o veículo do local do roubo até a cidade de Suzano.

O suspeito também afirmou que antes de ser abordado conseguiu avisar os comparsas para que libertassem as vítimas. Além disso, foi constado que ele possui antecedentes criminais pelos crimes de roubo e receptação.

Ele foi preso após ser autuado em flagrante por roubo majorado e permaneceu à disposição da Justiça.