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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Polícia

Homem é preso dirigindo van roubada em Suzano; vítimas são mantidas sob ameaça

Antes de ser abordado pelos policiais o suspeito conseguiu avisar os comparsas para que libertassem as vítimas

24 setembro 2026 - 10h51Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem é preso dirigindo van roubada em Suzano; vítimas foram mantidas sob ameaça Homem é preso dirigindo van roubada em Suzano; vítimas foram mantidas sob ameaça - (Foto: Divulgação / PM)

Um homem, de 33 anos, foi preso após ser pego dirigindo uma van roubada em um dos acessos da Rodovia Índio Tibiriçá, região do distrito de Palmeiras, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, o veículo havia sido roubado horas antes no bairro do Itaim Paulista, na Capital de São Paulo.

As vítimas, motorista e ajudante, relataram que enquanto faziam entregas na Rua Inês Sabino, por volta das 13h, foram surpreendidas por dois suspeitos que anunciaram o roubo. Os dois foram forçadas a entrar em um segundo veículo, onde permaneceram circulando sob ameaça dos suspeitos até serem liberados.

Os agentes receberam informações sobre o roubo da van por volta das 14h. Também foi explicado a situação das vítimas. As equipes então iniciaram as buscas e então encontraram o veículo na altura do número 12620 da Rodovia Índio Tibiriçá.

Durante a abordagem o condutor disse aos agentes que estava fazendo entregas na região. Porém, acabou confessando que sabia da origem criminosa da van. Ele negou a participação direta na ação criminosa, afirmando que foi chamado para levar o veículo do local do roubo até a cidade de Suzano. 

O suspeito também afirmou que antes de ser abordado conseguiu avisar os comparsas para que libertassem as vítimas. Além disso, foi constado que ele possui antecedentes criminais pelos crimes de roubo e receptação.

Ele foi preso após ser autuado em flagrante por roubo majorado e permaneceu à disposição da Justiça.

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