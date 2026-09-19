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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Polícia

GCM de Suzano recupera dois caminhões roubados em menos de 24 horas

Veículos foram localizados em diferentes pontos da cidade; em uma das ocorrências, carga de ferro avaliada em cerca de R$ 600 mil foi preservada

19 setembro 2026 - 15h17Por de Suzano
GCM de Suzano recupera dois caminhões roubados em menos de 24 horasGCM de Suzano recupera dois caminhões roubados em menos de 24 horas - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou dois caminhões com registro de roubo em menos de 24 horas, em ocorrências atendidas entre a manhã de quinta-feira (17/09) e a madrugada desta sexta-feira (18/09). O caso mais recente foi registrado no bairro Cidade Boa Vista, onde uma equipe localizou um caminhão abandonado com as placas de identificação trocadas. A carga de ferro, avaliada em aproximadamente R$ 600 mil, permanecia intacta e o veículo foi restituído ao proprietário.

A ocorrência mais recente foi atendida após averiguação de um caminhão Iveco Tector, de cor azul, abandonado na rua Doutor Francisco Tancredi. No local, os agentes da Força Patrulha realizaram consulta no sistema e identificaram que as placas utilizadas no veículo eram diferentes das originais. Durante as verificações, a equipe recebeu a informação de que o motorista havia entrado em contato com a empresa responsável pelo caminhão e relatado ter sido sequestrado na região de Guarulhos, sendo posteriormente libertado.

O condutor se deslocou até o endereço onde o veículo havia sido encontrado e, diante das informações levantadas, os agentes fizeram contato com o 2º Distrito Policial do Boa Vista para apresentação da ocorrência. O motorista e o caminhão foram encaminhados à unidade policial, onde o condutor prestou depoimento e foram realizados os procedimentos necessários para a restituição do veículo. A carga de ferro, avaliada em cerca de R$ 600 mil, permaneceu preservada durante toda a ocorrência.

Menos de 24 horas antes, outra equipe da GCM havia localizado um caminhão DAF CF, laranja, que havia sido roubado e que estava abandonado na rua Mercedes Garcia, na Vila Maria de Maggi. A Força Patrulha foi acionada para averiguar o veículo e, após consulta, constatou que o caminhão era produto de roubo. O proprietário foi localizado e conduzido à Polícia Civil para os procedimentos de reconhecimento e restituição do veículo.

Para o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as ocorrências demonstram a importância do trabalho e da atuação das equipes em diferentes regiões do município. “A pronta resposta da nossa Guarda Civil Municipal foi fundamental para a recuperação desses dois caminhões. Em ambos os casos, as equipes realizaram as verificações necessárias, identificaram as irregularidades e fizeram os encaminhamentos às autoridades competentes, contribuindo para que os veículos fossem restituídos aos seus proprietários”, afirmou.

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