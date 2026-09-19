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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Polícia

Mulher é presa por tentativa de homicídio com faca em Arujá

Vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro Central com ferimentos no tórax e no braço

19 setembro 2026 - 14h32Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
O caso foi apresentado no Distrito Policial de Arujá e registrado como tentativa de homicídioO caso foi apresentado no Distrito Policial de Arujá e registrado como tentativa de homicídio - (Foto: Divulgação/PM)

Uma mulher foi presa após uma tentativa de homicídio com golpes de faca na noite de sexta-feira (18), na Rua Presidente Venceslau, em Arujá. A vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro Central da cidade, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h30 para atender inicialmente uma ocorrência de agressão. No local informado, os policiais não encontraram os envolvidos e receberam posteriormente a informação de que a vítima havia sido levada à unidade de saúde.

No hospital, a mulher relatou que havia se envolvido em uma briga e sofrido golpes de faca nas regiões do tórax e do braço. Durante o atendimento, os policiais receberam informações sobre a possível autora e foram até um imóvel na mesma rua.

A suspeita foi localizada e detida pelas equipes do Comando de Grupo Patrulha (CGP) III e da Ronda Escolar. Ela também foi encaminhada ao Pronto-Socorro para atendimento médico antes de ser levada à delegacia.

Para a polícia, a suspeita afirmou que já havia tido um desentendimento com um familiar da vítima e que, posteriormente, a mulher teria ido até sua residência para conversar. Segundo o relato, as duas iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas e golpes de faca.

O caso foi apresentado no Distrito Policial de Arujá e registrado como tentativa de homicídio. A vítima permaneceu em atendimento médico.

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