Mulher é presa por tentativa de homicídio com faca em Arujá

Uma mulher foi presa após uma tentativa de homicídio com golpes de faca na noite de sexta-feira (18), na Rua Presidente Venceslau, em Arujá. A vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro Central da cidade, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h30 para atender inicialmente uma ocorrência de agressão. No local informado, os policiais não encontraram os envolvidos e receberam posteriormente a informação de que a vítima havia sido levada à unidade de saúde.

No hospital, a mulher relatou que havia se envolvido em uma briga e sofrido golpes de faca nas regiões do tórax e do braço. Durante o atendimento, os policiais receberam informações sobre a possível autora e foram até um imóvel na mesma rua.

A suspeita foi localizada e detida pelas equipes do Comando de Grupo Patrulha (CGP) III e da Ronda Escolar. Ela também foi encaminhada ao Pronto-Socorro para atendimento médico antes de ser levada à delegacia.

Para a polícia, a suspeita afirmou que já havia tido um desentendimento com um familiar da vítima e que, posteriormente, a mulher teria ido até sua residência para conversar. Segundo o relato, as duas iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas e golpes de faca.

O caso foi apresentado no Distrito Policial de Arujá e registrado como tentativa de homicídio. A vítima permaneceu em atendimento médico.