Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável em Itaquá

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (18), suspeito de estupro de vulnerável ocorrido na madrugada de quinta-feira (17), em Itaquaquecetuba. A prisão foi realizada após investigações conduzidas por equipes do 1º Distrito Policial do município.

Após tomarem conhecimento do caso, os policiais iniciaram diligências de campo para identificar o suspeito. O investigado foi localizado e conduzido à unidade policial, onde foi reconhecido pela vítima, segundo informações da Secretária de Segurança Pública (SSP).

Na sequência, ele foi preso mediante mandado de prisão temporária. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso.