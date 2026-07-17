GCM detém quatro em flagrante e recupera máquinas pesadas na estrada dos Fernandes

Uma ação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, resultou na prisão em flagrante de um grupo de suspeitos e na recuperação de três pás carregadeiras e um semirreboque durante patrulhamento preventivo realizado na manhã desta sexta-feira (17/07), na região da estrada dos Fernandes.

A ocorrência teve início após uma denúncia de um morador e terminou com a condução de cinco pessoas à Delegacia de Polícia Central, com quatro delas permanecendo detidas, além da apreensão de veículos, aparelhos celulares, documentos e equipamentos utilizados na ação.

As equipes realizavam patrulhamento preventivo quando foram abordadas por um munícipe, que informou ter observado indivíduos descarregando tratores e pás carregadeiras em atitude suspeita e conduzindo os maquinários para uma área de mata existente nas proximidades da estrada dos Fernandes.

Diante das informações, os agentes seguiram imediatamente ao local indicado e localizaram um caminhão guincho acoplado a um semirreboque, além de uma pá carregadeira. Também foi encontrado um automóvel GM Corsa equipado com dispositivo luminoso do tipo giroflex, que aparentemente realizava a escolta da carga.

Durante a abordagem, o condutor do veículo informou que havia sido contratado apenas para atuar como batedor do caminhão guincho e alegou desconhecer o destino final das máquinas. Segundo seu relato, o caminhão não conseguiu vencer uma curva da estrada devido ao excesso de peso, sendo necessário descarregar duas pás carregadeiras para que seguissem o percurso por meios próprios.

Na fiscalização do automóvel utilizado na escolta, a equipe constatou que, embora os sinais identificadores aparentassem estar preservados, pertenciam a outro veículo. Após consulta aos sistemas de segurança, foi verificado que a identificação correta correspondia a um automóvel com registro de furto. Os agentes também constataram a instalação irregular do giroflex sobre o teto do veículo.

Com o apoio de outras equipes, a GCM iniciou diligências pela estrada dos Fernandes, no sentido da estrada de Sapopemba. Cerca de cinco quilômetros adiante, os guardas localizaram uma caminhonete Volkswagen Saveiro branca e as duas pás carregadeiras que seguiam pela via, conduzidas por outros envolvidos.

Durante abordagem, os suspeitos apresentaram versões divergentes sobre a origem, o destino e a responsabilidade pelo transporte das máquinas. Um dos abordados afirmou que havia sido contratado apenas para conduzir os equipamentos até um galpão, enquanto outro declarou desconhecer qualquer ligação com a operação. Já o motorista do caminhão guincho confirmou que precisou descarregar os maquinários em razão das dificuldades encontradas na estrada.

No decorrer, um dos envolvidos entrou em contato telefônico com o homem que teria contratado o frete. No entanto, o suposto contratante afirmou desconhecer os veículos que realizavam a escolta da carga. Durante as diligências, os agentes verificaram que o número de telefone utilizado nesse contato pertencia, na realidade, a um dos suspeitos abordados, circunstância que reforçou as inconsistências apresentadas durante os depoimentos.

As buscas também resultaram na localização de dois aparelhos celulares, de um dispositivo luminoso do tipo giroflex armazenado no interior da caminhonete e de notas fiscais referentes às pás carregadeiras. Os documentos foram encontrados tanto em um dos veículos quanto com um dos condutores das máquinas, estabelecendo vínculo entre os envolvidos e os equipamentos transportados. Conforme a documentação apresentada, os maquinários haviam sido adquiridos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Diante dos fatos, todos os suspeitos, os veículos, as máquinas pesadas e os demais objetos relacionados à ocorrência foram encaminhados à Delegacia Central de Polícia de Suzano. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante dos envolvidos e determinou a adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, elogiou a atuação dos agentes e destacou a participação do munícipe, que foi primordial para o desfecho da ação. “Essa ocorrência demonstra a eficiência do trabalho desenvolvido pela nossa Guarda Civil Municipal e reforça a importância da participação da população por meio das denúncias, que podem ser feitas diretamente em uma viatura ou pelo 153. A pronta resposta das equipes permitiu esclarecer uma situação suspeita, recuperar os equipamentos e encaminhar os envolvidos à autoridade policial, fortalecendo o trabalho integrado de segurança realizado em Suzano. Parabenizo a todos pelo grande trabalho”, afirmou Balbino.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o resultado da ocorrência demonstra a importância dos investimentos realizados na segurança pública e da parceria entre a população e as forças de segurança. “A atuação rápida e estratégica da nossa Guarda Civil Municipal, aliada à colaboração do cidadão que fez a denúncia, foi fundamental para recuperar esses equipamentos e impedir que a ação criminosa tivesse êxito. Seguiremos fortalecendo o trabalho da GCM com investimentos em tecnologia, estrutura e capacitação, para garantir mais segurança à população e uma resposta cada vez mais eficiente no combate à criminalidade”, declarou.