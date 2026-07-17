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Jornal Diário de Suzano - 17/07/2026
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Polícia

Polícia identifica mulher encontrada morta em Ferraz; foi encontrada cocaína no estômago

Caso segue sob investigação do SHPP de Mogi das Cruzes

17 julho 2026 - 14h28Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Polícia identifica mulher encontrada morta em Ferraz; foi encontrada cocaína no estômagoPolícia identifica mulher encontrada morta em Ferraz; foi encontrada cocaína no estômago - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil identificou a mulher encontrada morta na manhã da última sexta-feira (10), na Rua Manoel Sebastião, em Ferraz de Vasconcelos. A vítima é boliviana, de 27 anos. O caso está sendo investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), porções de cocaína foram encontradas no estômago da vítima durante os exames realizados após a morte. As circunstâncias do caso ainda são apuradas, e as diligências prosseguem para esclarecer o que aconteceu.
O corpo foi localizado sobre uma calçada, nas proximidades de duas caçambas de entulho, coberto por cobertores. A ocorrência foi atendida por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos.

Na ocasião, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a mulher já estava sem vida quando os socorristas chegaram ao local. A perícia também foi realizada para auxiliar nas investigações.