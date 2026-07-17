Segurança Cidadã promove aula inaugural que garantirá formação do Nupdec para cem atiradores

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã promoveu na manhã desta sexta-feira (17/07) a aula inaugural da 20ª turma do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), que contemplará cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081) com formação sobre procedimentos em situações de emergência.

A abertura das atividades foi realizada na própria sede da instituição militar, no bairro Parque Santa Rosa, com participação do diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler, e da coordenadora do Nupdec, Viviane Raquel Rodrigues. Estão previstos seis encontros até o fim de agosto e a formatura ocorrerá em 11 de setembro.

Os conteúdos abordados garantirão as instruções necessárias para que os atiradores possam saber como agir perante ocorrências relacionadas a “Alagamentos, enchentes e inundações”; “Fogo em mato”; “Impactos ambientais”; “Primeiros-socorros”; “Animais peçonhentos”; e “Anomalias da construção civil”.

As capacitações visam à preparação de representantes de diferentes setores da sociedade para identificação, prevenção e atuação em situações que exijam tomadas de decisão rápidas, como o acionamento de autoridades de forma eficiente e auxílio no atendimento de possíveis vítimas em cenários adversos.

A coordenadora do Nupdec afirmou que as novas formações ampliam o número de munícipes preparados para dar suporte à população em momentos de emergência. “Garantiremos capacitação para os atiradores com a intenção de prepará-los para agir quando for necessário, orientando sobre as iniciativas a serem tomadas até o socorro chegar”, declarou Viviane.

Já o diretor da Defesa Civil destacou que o órgão fica mais fortalecido com a formação das novas turmas do Nupdec. “A primeira intervenção faz toda a diferença durante a ocorrência de um evento adverso. Por isso, essa capacitação garante a formação adequada, para que mais pessoas saibam como agir numa emergência e de que maneira poderão ajudar outros moradores”, ressaltou.

Por sua vez, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou a parceria com o Tiro de Guerra. “Sabemos da importância desta instituição militar para o nosso município e por isso temos a satisfação de poder garantir essa formação junto aos atiradores. Eles terão ainda mais preparo para colaborar com o município nos momentos que forem necessários, sabendo a conduta adequada em cada caso”, pontuou o titular da pasta.